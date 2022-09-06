Посольство Украины в Лондоне приступило к подготовке визита Лиз Трасс в Киев

Посольство Украины в Великобритании приступило к подготовке визита в Киев Лиз Трасс, которая сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом во вторник заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Когда она формально станет премьером, я думаю, сразу же будет звонок и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже начали готовить приезд Лиз Трасс в Киев", - цитирует Пристайко агентство "Укринформ".

Лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс во вторник будет назначена премьер-министром Соединенного Королевства, она сменит на этом посту Бориса Джонсона. Политик накануне победила во внутрипартийной борьбе бывшего министра финансов Риши Сунака. Тори - правящая партия, Трасс получила право сформировать новое правительство.