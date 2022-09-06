Команда журналистов Армении вновь примет участие в футбольном турнире в Литве

Сборная армянских журналистов по футболу в шестой раз примет участие в традиционном международном турнире, который состоится в литовском Друскининкае с 9 по 11 сентября.

В этом году в турнире, которое пройдет уже в 17-й раз, примут участие 10 журналистских команд из Армении, Беларуси, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Германии и Венгрии. К ним присоединятся несколько команд, представляющих разные города Литвы. Все команды будут соревноваться между собой, каждая команда сыграет по 9 матчей за один день.

Организатором традиционного футбольного турнира является Союз журналистов Литвы.

Армянские журналисты последние два года в этом турнире занимали 2-е место, до этого трижды -3-е место.

Смотреть выступления сборной Армении можно будет в онлайн режиме на официальной странице команды в Facebook.