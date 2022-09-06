Это не может способствовать стабилизации пограничной ситуации: МО РА о распространяемой Азербайджаном дезинформации

6 сентября Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 5 сентября подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.

«Арменпресс» передает это со ссылкой на сообщение Министерства обороны Армении, в котором подчеркивается, что этот стиль действий, в основе которого лежит распространение абсолютно ложных сведений о попытках армянской стороны осуществить агрессивные действия и искусственно обострить ситуацию на армяно-азербайджанской границе, никак не может способствовать реальной стабилизации ситуации на границе.

«Подразделения Вооруженных сил Республики Армения не открывали огня в направлении азербайджанских позиций. Более того, как мы уже сообщали, накануне от выстрела с азербайджанской стороны смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, младший сержант Арман Гагикович Саркисян», - говорится в сообщении МО РА.