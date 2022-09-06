Welt: Шольц пока не собирается одобрять отправку танков Leopard 2 на Украину

ФРГ вряд ли изменит свою первоначальную позицию и согласится отправить на Украину боевые танки Leopard 2. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье обсудил вопрос поставок Leopard 2. Как теперь пишет Die Welt, глава германского кабмина в ходе дискуссии на эту тему не давал конкретных обещаний. По данным издания, у него "не было никакой готовности" менять нынешнюю позицию и одобрить отправку наступательного вооружения.

Тем временем, как отмечает газета, у Украины якобы еще с апреля есть предложение от оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на покупку 100 единиц Leopard 2 в течение пяти с половиной лет. Стоимость возможной сделки оценивается в €1,5 млрд. Однако для осуществления таких поставок все равно требовалось бы одобрение официального Берлина. Официально KMW запроса в правительство не направлял, пишет газета.

Шольц ранее говорил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но не готов на односторонние шаги.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.