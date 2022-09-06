Брайан Мэй о звучащей в космосе музыке и вероятности следующего визита в Армению

Легендарный гитарист «Queen» Брайан Мэй, соучредитель STARMUS, который находится в Ереване в рамках фестиваля STARMUS VI, рассказал о вероятности вновь посетить Армению.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции, отвечая на вопрос, приедет ли он еще раз в Армению, музыкант пошутил: «Если долго проживу, я обязательно приеду».

Журналистов интересовало, как Мэй относится к тому, что в космосе действительно звучит музыка. Музыкант ответил что, это пример идеального сочетания искусства и науки.

На вопрос, почему сегодня не рождается такая музыка, как «Queen» и «Beatles», Брайан Мэй признался: «Моему поколению даже чуть сложно понимать современную музыку. Может, это технологические тренды привели к тому, что сегодня такой музыки нет. Нам повезло, будучи членами «Queen», мы критически относились друг к другу. И творческий дух приходил в согласие с благозвучностью. Вот это и сохраняло «Queen».