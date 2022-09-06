В результате выстрела противника погиб военнослужащий срочной службы: Министерство обороны Армении

На боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, вечером 5 сентября, по предварительным данным, от выстрела противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, младший сержант Арман Гагикович Саркисян, 2002 г. р.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РА, отмечая, что по факту гибели в гарнизонном следственном отделе готовятся материалы.

Министерство обороны разделяет горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Армана Саркисяна.