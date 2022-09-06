Депутаты Национального собрания Арцаха ходатайствовали о замене меры пресечения Микаэла Арзуманяна

Депутаты Национального собрания Республики Арцах представили ходатайство генеральному прокурору Республики Армения, государственному советнику юстиции второго класса А. Давтяну и председателю Следственного комитета РА, государственному советнику юстиции третьего класса А. Кярамяну.

Как сообщили « Арменпресс » в отделе информации и по связям с общественностью Национального собрания Арцаха, депутаты предлагают пересмотреть арест, примененный в отношении Микаела Арзуманяна в качестве меры пресечения, и заменить его мерой пресечения без содержания в заключении.