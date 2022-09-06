Украина усиливает оборону границ с Белоруссией и Россией

Украина усиливает оборону границ ряда областей, соседствующих с РФ и Белоруссией. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей. В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще добавляется Черниговщина. Силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления", - цитирует его украинское агентство УНИАН.

Кроме того, по словам Демченко, аналогичные меры принимаются в областях, граничащих с Белоруссией. "Также граница усиливается с Республикой Беларусь", поскольку это направление "достаточно важное", отметил он.