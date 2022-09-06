Это только первый шаг: Карен Гилоян принял победителя юношеского чемпионата мира по дзюдо Гора Карапетяна

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян принял представителей Федерации дзюдо Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в федерации, на встрече присутствовали генеральный секретарь Федерации дзюдо Армении Татул Ованнисян, главный тренер сборной Ованнес Давтян, тренер Ваге Торосян и дзюдоист Гор Карапетян, который стал золотым призером юношеского чемпионата мира, проходившего в столице Боснии и Герцеговины - Сараево.

Карен Гилоян поздравил Гора Карапетяна с успехом и выразил надежду, что он продолжит усердно работать, чтобы добиться успеха и в борьбе среди взрослых.

«У нас не было таких успехов в дзюдо. Дзюдо сегодня стало очень сложным, 81 кг - сама по себе сложная весовая категория. Я очень рад, что ты добился такого достижения, но это только первый шаг. Ты не должен довольствоваться тем, что имеешь, и должен стремиться к большему. Я знаю, какой ты образованный, целеустремленный спортсмен и как предан своему виду спорта. Я уверен, что у тебя будут большие достижения и на татами для взрослых».

Молодежная сборная по дзюдо под руководством Ованнеса Давтяна приняла участие в чемпионате мира, который проходил с 24 по 28 августа в столице Боснии и Герцеговины - Сараево. В сборной Армении были Гор Сафарян (50 кг), Ваге Агасян (55 кг), Эрик Сагателян (55 кг) и Арсен Айрапетян (90 кг.

Гор Карапетян - воспитанник Ереванского государственного спортивного колледжа, его личный тренер - Ваге Торосян. Ранее в этом сезоне Гор Карапетян стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийского фестиваля молодежи.

В этом году наши дзюдоисты завоевали уже 8 медалей на юношеских турнирах: 2 - на чемпионате Европы, 2 - на розыгрыше Кубка Европы, 3 - на Европейском Олимпийском фестивале и 1 - на молодежном чемпионате мира. Это беспрецедентный результат для армянского дзюдо.

Главный тренер национальной сборной Ованнес Давтян связывает этот успех с правильной и целенаправленной деятельностью федерации, упорным трудом и командными усилиями тренеров и спортсменов. По словам тренера, они уже сломали стереотип, что дзюдо в Армении не может быть успешным.

Армянские дзюдоисты сейчас готовятся к молодежному чемпионату Европы, который пройдет 15-17 сентября в столице Чехии Праге. По словам Ованнеса Давтяна, состав команды почти определен, а ожидания от чемпионата большие.

В 1/16 финала молодежного чемпионата мира Гор Карапетян победил представителя Хорватии за 1 минуту и 12 секунд, в 1/8 финала армянский спортсмен победил представителя Нидерландов, в четвертьфинале снова Гор Карапетян одержал досрочную победу над азербайджанским спортсменом, но в полуфинале серб оказался сильнее соперника. В финале Гор Карапетян состязался с представителем Узбекистана Алишером Самановым и добился впечатляющей победы, завоевав титул победителя.