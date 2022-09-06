Байден не считает, что РФ нужно внести в американский список стран - спонсоров терроризма

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым внесение России в американский список государств - спонсоров терроризма. Его слова приводит в понедельник в своем Twitter корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам - спонсорам терроризма, Байден ответил "нет", - сообщил он.

Сенат Конгресса США 27 июля принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. В документе поводом для соответствующего решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С призывом внести Россию в список к Вашингтону ранее обратился Киев. 28 июля о намерении внести аналогичный документ на рассмотрение Палаты представителей заявила группа конгрессменов от обеих партий.

В этот список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.