Левон Аронян в 4-м туре Sinquefield Cup завершил партию вничью

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает борьбу в розыгрыше Sinquefield Cup.

Как передает «Арменпресс», в турнире, проходящем в США, состоялись матчи 4-го тура. Левон Аронян играл с представителем США Домингесом Пересом. На 35-м ходу партии шахматисты договорились поделить счет.

Лидер Sinquefield Cup - Ханс Ниманн с 3 очками. На втором месте представитель США Уэсли Сон. Левон Аронян на предпоследнем месте.

В розыгрыше Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов. Он состоит из 9 раундов, призовой фонд составляет 1,4 миллиона долларов США.