Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь 2022

Левон Аронян в 4-м туре Sinquefield Cup завершил партию вничью

Левон Аронян в 4-м туре Sinquefield Cup завершил партию вничью

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает борьбу в розыгрыше Sinquefield Cup.

Как передает «Арменпресс», в турнире, проходящем в США, состоялись матчи 4-го тура. Левон Аронян играл с представителем США Домингесом Пересом. На 35-м ходу партии шахматисты договорились поделить счет.

Лидер Sinquefield Cup - Ханс Ниманн с 3 очками. На втором месте представитель США Уэсли Сон. Левон Аронян на предпоследнем месте.

В розыгрыше Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов. Он состоит из 9 раундов, призовой фонд составляет 1,4 миллиона долларов США.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]