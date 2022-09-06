Известны женские пары в одиночном разряде на теннисном турнире Us Open

Известны участники четвертьфинала женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке. Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале поборются пары: Ига Швёнтек (Польша) - Джессика Пигула (США), Каролина Плискова (Чехия) - Арина Соболенко (Беларусь), Кори Гауфф (США) - Каролин Гарсия (Франция) и Унс Джабир (Тунис) - Айла Томлянович (Австралия).

Открытый чемпионат США по теннису - один из 4 крупных турниров «Большого шлема », которые проводятся с 1881 года. Призовой фонд турнира в этом году рекордный - $ 60 млн. Действующим чемпионом US Open в мужском одиночном разряде является Даниил Медведев, в женском одиночном разряде - Эмма Радукану.