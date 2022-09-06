Начался групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

Стартовал групповой этап футбольного сезона Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023.

Как передает «Арменпресс», первыми в борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов вступят клубы групп E, F, G, H.

Загребское «Динамо» примет лондонский «Челси», «Зальцбург» примет «Милан». В выездном матче «Реал Мадрид» сыграет с «Селтиком», «Лейпциг» сыграет с донецким «Шахтером». В немецком Дортмунде одноименный клуб сыграет с «Копенгагеном», «Севилья» - с «Манчестер Сити». «ПСЖ» примет «Ювентус», «Бенфика» - «Хайфу».

Основная часть матчей начнется в 23:00 по ереванскому времени.