Рафаэль Надаль выбыл из US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выбыл из дальнейшей борьбы на Открытом чемпионате США. Как передает «Арменпресс», соперником Рафаэля Надаля в 1/8 финала мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США в Нью-Йорке был представитель США Фрэнсис Тиафо. В матче, который длился 3 часа 32 минуты, испанец проиграл со счетом в 4 сетах - 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Открытый чемпионат США по теннису - один из 4 крупных турниров «Большого шлема», которые проводятся с 1881 года. Призовой фонд турнира в этом году рекордный - $ 60 млн. Действующим чемпионом US Open в мужском одиночном разряде является Даниил Медведев, в женском одиночном разряде - Эмма Радукану.