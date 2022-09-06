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Европейские индексы - 05-09-22

Европейские индексы - 05-09-22

МОСКВА, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.22% и составил 12760.78 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.20% и составил 6093.22 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7287.43 пункта, а российский RTSI вырос на 0.25% и составил 1287.78 пункта.


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