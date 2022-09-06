Цены на цветные металлы - 05-09-22

ЛОНДОН, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.44% и составила 2285.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.27% и составила 7653.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.69% и составила 1875.50 долларов США, цена на никель выросла на 4.53% и составила 21458.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.22% и составила 21625.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.98% и составила 3197.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.86% и составила 36067.58 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.