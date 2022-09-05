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Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбудет в РФ

Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбудет в РФ

Премьер-министр Никол Пашинян 6-9 сентября с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства во Владивостоке примет участие в пленарной сессии VII Восточного экономического форума на тему “На пути к многополярному миру”, которая пройдет с участием президента РФ Владимира Путина и глав других государств.

Запланирована также встреча премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации.


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