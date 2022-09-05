Мы хотим, чтобы настроение каждого в Армении было знать больше, создавать больше: Пашинян на открытии фестиваля STARMUS

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с дочерью Шушан Пашинян в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване присутствовал на официальной церемонии открытия 6-го Международного фестиваля науки и искусства “STARMUS”.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на мероприятии также присутствовали президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, председатель Конституционного Суда Арман Диланян, вице-премьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, члены законодательной и исполнительной власти, гости из-за рубежа.

В своем выступлении премьер-министр Пашинян отметил:

“Многоуважаемый президент Республики Армения,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Многоуважаемый председатель Конституционного суда,

Уважаемые участники фестиваля,

Должностные лица, деятели культуры и науки,

Дорогие гости,

Приветствую проведение 6-го Международного фестиваля науки и искусства STARMUS в Республике Армения. Наше правительство поддержало идею проведения 6-го фестиваля STARMUS в Армении, поскольку цели фестиваля во многом совпадают со стратегическим видением Республики Армения. STARMUS поставило целью вдохновлять, обучать новые поколения, укреплять дух исследователей. Это полностью соответствует нашему видению, поскольку мы постоянно увеличиваем финансирование науки. В 2022 году финансирование науки из государственного бюджета увеличилось примерно на 83 процента, мы реализуем масштабные реформы в сфере образования.

STARMUS ставит на одну планку искусство и науку и, привлекая талантливых людей, хочет вдохновить новые таланты, приблизить науку к людям и сделать ее инструментом счастья. Таково и видение нашего правительства. Мы хотим, чтобы все больше и больше молодых людей в Армении занимались наукой, исследованиями и технологиями. Мы хотим, чтобы настроение каждого в Армении было знать больше, создавать больше. STARMUS хочет сформулировать как можно более сложные и даже неожиданные вопросы, и наше видение заключается в том, что только сформулировав несформулированные вопросы и ответив на них прямо и честно, мы сможем сделать Армению страной своей мечты. И в этом плане для всех нас это встреча в нужное время и в нужном месте.

Тема фестиваля в этом году — “50 лет на Марсе”, и посвящена 50-летию первой посадки на Марс. Должен с гордостью подчеркнуть, что в аппарате “Марс-3”, отправленном на Марс Советским Союзом в 1971 году, был “марсоход” армянского ученого-инженера Александра Кемурджяна, а аппарат “Марс-3” прислал первую фотографию планеты на Землю. В рамках фестиваля мы также отмечаем 100-летие нашего великого соотечественника.

Но хочу отметить, что мы делаем это не только в качестве исторической памяти или дани уважения. Сегодня мир живет со все более осязаемой повесткой дня упрощения и, по всей вероятности, колонизации Марса. И мы хотим, чтобы армянские ученые и исследователи внесли свой вклад в этот цивилизационный мегапроект.

Сегодня мир живет в эпоху космических телескопов “Джеймс Уэбб”, “Хаббл”, “Кеплер”. И мы хотим, чтобы армянские исследователи участвовали в обработке данных, полученных с этих телескопов, в разработке и создании новых подобных проектов.

В этой связи хочу подчеркнуть важное значение фестиваля STARMUS в сферах науки, высшего образования и культуры с точки зрения активизации международного партнерства.

Я надеюсь увидеть многих гостей фестиваля, читающими лекции в наших обновляющихся вузах, в нашей системе образования, выступающими на сценах нашей страны, вовлеченными в наши исследования и научные программы, а также надеюсь, что в результате фестиваля все больше и больше наших исследователей будут вовлечены в международные научные проекты.

В конце своего выступления хочу поблагодарить попечительский совет фестиваля, всю организационную команду, участников и гостей за то, что они находятся здесь и проводят эти дни на нашей Родине. Хочу подчеркнуть и сказать отдельные слова благодарности соучредителю фестиваля, астрофизику Гарику Исраеляну за его исключительную работу.

Желаю всем насыщенных научных, образовательных и культурных дней, новых открытий и новых перспектив сотрудничества”.