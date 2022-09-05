Американская поэтесса Диана Акерман получила медаль имени Стивена Хокинга

На фестивале STARMUS VI американская поэтесса Диана Акерман (Diane Ackerman) награждена медалью имени Стивена Хокинга за представление науки и природы в своих произведениях. Как сообщает Арменпресс, медаль вручили соучредитель фестиваля Гарик Исраелян и главный редактор журнала Astronomy Дэвид Эйкер (David J. Eicher).

«Я очень тронута, что получила эту награду. Спасибо за все, что вы здесь делаете. Вы с такой любовью и удовольствием служите науке и искусству. Благодаря вам мир для меня становится прекраснее», — сказала лауреат премии Экерман.

Медаль Стивена Хокинга за научную коммуникацию — это награда, присуждаемая фестивалем Starmus людям, занимающимся наукой и искусством, в знак признания работы тех, кто помогает популяризировать науку. Медаль Стивена Хокинга, названная именем величайшего ученого 20-го и начала 21-го веков Стивена Хокинга и спонсируемая Starmus, самым амбициозным научным фестивалем всех времен, является престижной наградой, которая признает заслуги популярной науки на международном уровне. уровень.

Дизайн медали основан на портрете профессора Хокинга работы космонавта Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в открытый космос и члена Консультативного совета Starmus с момента его первого издания. На другой стороне изображен первый выход Алексея Леонова в открытый космос и культовая гитара — Red Special — для демонстрации музыки, еще одного важного компонента фестиваля Starmus.

Медаль впервые была вручена на третьем фестивале Starmus в 2016 году. На протяжении лет этой медалью были награждены такие известные люди, как Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, оскароносный композитор Ханс Циммер, астрофизик Нил Деграсс Тайсон, физик Джим аль-Халил и считающийся одним из основоположники электронной музыки Жан-Мишель Жарр. В 2019 году впервые в истории Starmus была вручена медаль имени Стивена Хокинга за заслуги (Lifetime Achievement Award). Награду получил Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, участник миссии «Аполлон-11».