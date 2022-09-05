В библиотеках Армении откроются уголки Москвы

В библиотеке школы № 8 им. А.С. Пушкина 5 сентября состоялось торжественное открытие уголка Москвы, где представлена интересная и познавательная литература, посвященная истории и современному облику российской столицы. Мероприятие ознаменовало начало программы, посвященной 875-летию Москвы и 15-летию Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МКДЦ «Дом Москвы», в своей приветственной речи директор школы Наталья Степанян, поздравив всех с юбилейными датами и открытием нового уголка, выразила уверенность, что книги о Москве помогут детям узнать много нового о столице и приобщиться к ее культуре, что, по ее мнению, «послужит развитию культурного диалога между двумя любимыми столицами – Ереваном и Москвой».

В свою очередь генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян посчитал символичным то, что старт мероприятиям, посвященным 875-летию российской столицы, дается именно в школе им. А.С. Пушкина, находящейся на улице Московская (Московян). Поблагодарив образовательное учреждение за сотрудничество, Карапетян подчеркнул, что школа и ее педагоги, оставаясь верными миссии образования и воспитания подрастающего поколения, продолжают хранить и укреплять традиционные ценности и многовековую дружбу двух народов.

В честь открытия уголка Москвы ученики школы подготовили концертную программу, в ходе которой рассказали интересные факты о Москве и поздравили столицу с 875-летием.

В конце мероприятия генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян вручил директору школы Наталье Степанян благодарственную грамоту за плодотворное сотрудничество и содействие в осуществлении праздничной программы мероприятий, посвященных 875-летию основания города Москвы и 15-летию МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване.

Открытие уголков Москвы планируется и в других библиотеках Армении. Их цель – ознакомить общественность с культурным и историческим наследием российской столицы, предоставить достоверную информации о современной Москве.