На базе Объединенного штаба ОДКБ состоялась конференция «Обеспечение информационной безопасности в военной сфере»

На базе Объединенного штаба ОДКБ в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год, утвержденным решениями Совета министров обороны ОДКБ и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, 2 сентября в Москве состоялась военно-научная конференция по теме «Обеспечение информационной безопасности в военной сфере».

Как сообщает Арменпресс, в конференции приняли участие специалисты в сфере обеспечения информационной безопасности оборонных ведомств государств – членов ОДКБ, базовых учебно-методических организаций ОДКБ, представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

На пленарном заседании участники конференции рассмотрели вопросы, касающиеся угроз информационной безопасности. Состоялся обмен мнениями об опыте обеспечения информационной безопасности в национальных вооруженных силах и совершенствовании системы информационной безопасности государств – членов ОДКБ.

По результатам конференции ее участники отметили высокую актуальность обеспечения информационной безопасности в военной сфере и выработали предложения по совершенствованию взаимодействия в данной сфере.