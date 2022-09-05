Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-09-22

ЕРЕВАН, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 сентября, курс доллара США вырос на 0.15 драмa и составил 404.74 драм. Курс евро сократился на 2.48 драмa и составил 401.99 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 6.67 драм. Курс британского фунта сократился на 2.17 драмa и составил 465.86 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 245.00 драмa и составила 22284.23 драм. Цена серебра выросла на 1.97 драмa и составила 233.12 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.