Делегация Армении приняла участие во второй встрече высокого уровня «Азиатской инициативы» ОЭСР

Делегация Армении во главе с председателем Комитета государственных доходов Рустамом Бадасяном и заместителем министра финансов Арманом Погосяном на днях в Индонезии приняла участие во второй встрече высокого уровня «Азиатской инициативы» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, вторая встреча высокого уровня «Азиатской инициативы» называлась «Поддержка восстановления путем повышения налоговой прозрачности». В ходе встречи были обсуждены вопросы международного сотрудничества между налоговыми органами азиатского региона, обеспечения доступа к финансовой информации для целей налогообложения, борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконными финансовыми потоками.

Азиатская инициатива была запущена в прошлом году с целью поддержки глобальных усилий по внедрению стандартов обмена информацией, разработанных Глобальным форумом ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в области налогообложения, и разработки решений, адаптированных для азиатского региона, для внедрения стандартов ОЭСР.

Во встрече приняли участие высокопоставленные представители 15 юрисдикций, подписавших «Азиатскую инициативу»: Армении, Китая, Японии, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Монголии, Мальдивских островов, Таиланда, Сингапура, Гонконга (Китай ), Макао (Китай), Пакистана и Брунея.

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян выступил с презентацией об опыте внедрения системы декларирования реальных бенефициаров в Армении.

Армения присоединилась к «Азиатской инициативе» в августе 2022 года. Ожидается, что участие Армении в инициативе даст возможность развивать международное сотрудничество в сфере налогового администрирования с партнерами в азиатском регионе, обеспечить доступ к налоговой информации из этих стран для налогового органа Армении, активизировать эффективный обмен налоговой информацией со странами азиатского региона, а также внедрения передового опыта в борьбе с уклонением от уплаты налогов, способствуя повышению эффективности налогового администрирования Армении.