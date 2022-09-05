Время в Ереване: 11:07:36,   5 Сентябрь 2022

Азербайджан и Турция проводят совместные летные учения

Азербайджан и Турция проводят совместные летные учения

В Азербайджане начались совместные с Турцией тактические летные учения TurAz Kartalı-2022.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает Министерство обороны Азербайджана. На церемонии открытия учений участвовали мэр города Гянджа (Гандзак) Ниязи Байрамов, турецкие и азербайджанские военнослужащие.

Учения направлены на планирование совместных действий ВВС двух стран по выполнению поисково-спасательных работ и реализации других задач.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]