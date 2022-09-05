В России выявили 41 690 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 690, летальных исходов из-за ковида - на 76. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 48 042 случая заражения и 87 смертей, всего с начала пандемии - 19 771 113 и 384 787 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 30 703 против 35 732 днем ранее - до 18 777 401.

За сутки в России госпитализировали 1 830 заболевших ковидом (2 239 днем ранее, снижение на 18,3%). Количество госпитализаций уменьшилось в 45 регионах и увеличилось в 32, еще в восьми ситуация не изменилась.