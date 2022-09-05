Председатель КЗЭК РА в Минске примет участие в совещании конкурентных органов государств-членов ЕАЭС в формате «5+1»
15:53, 5 Сентябрь 2022
Председатель Комиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворгян выехал в Минск для участия в очередном совещании в формате «5+1» - руководителей конкурентных ведомств государств-членов Евразийского экономического союза и члена (министра) Евразийской экономической комиссии по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования, которое состоится 6 сентября 2022 года.Как сообщили «Арменпресс» в Комиссии по защите экономической конкуренции, Гегам Геворгян по приглашению министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексея Богданова примет участие и в международной конференции, посвященной 30-летию органа антимонопольного регулирования Республики Беларусь. В рамках конференции состоятся 53-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ и 39-е заседание Штаба совместных исследований нарушений антимонопольного законодательства в государствах-участниках СНГ.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия