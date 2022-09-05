Еврокомиссия и Украина подписали документ о выделении Киеву €500 млн помощи

Еврокомиссия и Украины подписали соглашение о предоставлении Киеву €500 млн помощи. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере €500 млн в рамках обязательств, озвученных председателем (Еврокомиссии Урсулой - прим. ТАСС) фон дер Ляйен в рамках кампании "Поддержи Украину" в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве", - сказал он.