На сцене сундукяновского театра ожидается жаркая осень: со спектаклем «Мэр» на сцену возвращается бывший мэр Еревана

Актер, бывший мэр Еревана Айк Марутян возвращается на сцену после долгого перерыва. Айк Марутян объявил, что 19 и 20 сентября будет ждать своих зрителей на сцене Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна, чтобы представить свой новый моноспектакль «Мэр».

«Наряду с общественной деятельностью я возобновляю и свою творческую деятельность. Представляю вашему вниманию мой новый моноспектакль «Мэр» ». Как сообщает «Арменпресс», написал Айк Марутян на своей странице в Facebook и опубликовал видеоматериал. В ролике бывший мэр обещает, что в спектакле общественность получит ответы на все политические вопросы.

Стоимость билетов на спектакль «Мэр» варьируется в пределах 4 - 20 000. Билеты на 19 сентября были распроданы через 3 часа после анонса.