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Макрон 5 сентября проведет переговоры с Шольцем в режиме видеоконференции

Макрон 5 сентября проведет переговоры с Шольцем в режиме видеоконференции

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует во втором половине понедельника провести в режиме видеоконференции переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Agence France-Presse

В сообщении отмечается, что "переговоры запланированы на 15:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) и будут касаться ситуации с энергоснабжением в Европе". 

 


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