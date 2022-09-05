Макрон 5 сентября проведет переговоры с Шольцем в режиме видеоконференции
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует во втором половине понедельника провести в режиме видеоконференции переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Agence France-Presse
В сообщении отмечается, что "переговоры запланированы на 15:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) и будут касаться ситуации с энергоснабжением в Европе".
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