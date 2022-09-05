Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на празднике, посвященном Дню работника ЧС

Премьер-министр Никол Пашинян, президент республики Ваагн Хачатурян, министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян и председатель Следственного комитета Аргишти Кярамян приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника ЧС, прошедшем в МЧС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Ааппарата премьер-министра РА.

Премьер-министр поздравил сотрудников МЧС с праздником, пожелал им высоких профессиональных качеств и как можно меньше работы.

Никол Пашинян выступил с речью, в которой особо отметил:

«Уважаемый Президент Республики Армения!

Государственные слижащие!

Уважаемые сотрудники спасательной службы МЧС!

Поздравляю всех с Днем работника МЧС!

МЧС и Спасательная служба играли и играют важную и ключевую роль в управлении чрезвычайными ситуациями в Армении. И я хочу поблагодарить всех за ту важную работу, которую они проделали за это время. Я выражаю слова признательности всем работникам МЧС, всем работникам Спасательной службы, потому что работа, которую вы делаете, неоценима.

Я считаю, что мы в нашей стране последовательно должны развивать все институты. Должен скаязать, что, возможно, мы встречаемся в последний раз в таком формате и с такой структурой, потому что в ближайшее время в Армении будет сформировано Министерство внутренних дел, в которое войдут и некоторые структуры Министерства ЧС, в частности, Спасательная служба. Почему мы вносим такие изменения? Сегодня я хочу поговорить о двух наиболее важных мотивах, которые можно объединить под одним общим заголовком. У нас в стране, в государственном устройстве, везде, я уже не раз говорил об этом, нужны стандарты, соответствующие современным условиям и требованиям. Мы считаем, что работать в Республике Армения, особенно в структурах власти или в силовых структурах, означает соответствовать определенным стандартам и работать по определенным стандартам.

Должны быть стандарты для полиции, военных, спасателей. В первую очередь хочу отметить стандарт социальных гарантий и обеспечения, ведь работники служб, выполняющих важнейшую для государства функцию, должны иметь гарантированную систему социального обеспечения. Наша цель, чтобы после образования Министерства произошло значительное, ощутимое повышение заработной платы как сотрудников полиции, так и работников спасательных служб, и произошло вполне конкретное укрепление системы социального обеспечения.

Но мы, в целом, в системе государственного управления решили, что должны руководствоваться той же логикой, какой мы руководствуемся сегодня, например, в сфере народного образования. Мы определяем новый стандарт социальных гарантий, заработной платы, с другой стороны, мы ожидаем, что каждый работник должен соответствовать той планке своих профессиональных, служебных навыков, знаний, умений, которая соответствует этой высокой заработной плате. И, более того, наша цель в том, чтобы этот процесс происходил постоянно и непрерывно.

Мы должны разрабатывать этот механизм регулярно, имея две цели: сильную систему социальных гарантий, но мы также должны быть убеждены и уверены, что все, кто служит или работает в наших школах, нашей полиции, нашей спасательной службе, в наших Вооруженных силах, соответствуют ожиданиям, которые возлагают на него государство и народ И я хочу, чтобы все мы посвятили себя этой работе. Конечно, после 2018 года произошло некоторое повышение зарплаты в Спасательной службе, но мы не считаем его ощутимым и существенным. И нас не устраивает ситуация, которая сложилась в этом отношении. Мы вместе должны двигаться вперед. Мы должны быть уверены, что человек, работающий в Службе спасения, во всех госслужбах, в министерствах, занимающий эту должность, способен хоть на каком-то уровне решить стоящую перед ним задачу.

Уважаемые участники,

Еще раз поздравляю и желаю всем нам энергии, чтобы мы последовательно, грамотно прошли этот важный путь, и в результате у нас была бы совершенно новая ситуация как в плане социального положения работников спасательных служб, системы социальных гарантий их семей, так и услуг и управленческих навыков, которые они предоставляют. Это тот случай, когда следует пожелать всем спасателям высочайшего профессионализма, но как можно меньше работы.

Благодарю всем за службу и еще раз поздравляю с Днем работника МЧС!».

По случаю Дня работников МЧС Никол Пашинян за безупречную работу и самоотверженность наградил группу сотрудников МЧС памятной медалью премьер-министра РА.

Затем последовал торжественный парад структурных подразделений МЧС РА и показательные выступления специального спасательного отряда МЧС.

Премьер-министр и президент проследили и церемонию внесения двух сотрудников МЧС в Книгу рекордов Гиннесса.