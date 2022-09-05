Комиссия НС дала положительное заключение проекту дополнений к Закону «О военной службе и статусе военнослужащего»

Предложено внести поправки в Закон Республики Армения «О военной службе и статусе военнослужащих».

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания, предложение представил заместитель министра ОНКС Карен Гилоян. Предлагается дополнить закон следующим текстом: «От обязательной военной службы освобождается гражданин, получивший гражданство РА будучи иностранным гражданином для выступления в сборной Армении по какому-либо виду спорта (в какой-либо возрастной группе) и утративший право на отсрочку от обязательной военной службы до 1 мая 2021 года.

Для освобождения от обязательной военной службы, гражданин или соответствующая федерация до 1 октября 2022 года должна обратиться в уполномоченный орган государственного управления в сфере спорта, который в месячный срок проверит соответствие представленных документов части 5.1 настоящей статьи и подаст ходатайство в Министерство обороны РА, освобождающее гражданина от срочной военной службы».

Законопроект был рассмотрен 5 сентября в первом чтении на заседании постоянной комиссии по национальной обороне и безопасности 5 сентября.

При положительном заключении комиссии проект будет включен в повестку предстоящей очередной сессии НС.