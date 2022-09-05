Главный редактор издания «Astronomy» прочел в Ереване лекцию

Международный фестиваль Starmus VI представил в Армении последние достижения в области астрономии. Главный редактор журнала «Astronomy» Дэвид Эйкер в центре ТУМО в Ереване рассказал о секретах астрофотографии.

Как передает «Арменпресс», воспитанники центра ТУМО и люди, интересующиеся астрофотографией, имели возможность встретиться, послушать лекцию и задать специалисту интересующие их вопросы.

Дэвид Эйкер отметил, что для открытия неизвестных аспектов различных галактик человечеству еще многое предстоит сделать в области астрономии, однако научные достижения последних лет значительно продвинулись в этом вопросе. «Это самое захватывающее время, чтобы обратить внимание и попытаться понять, что происходит в астрономии», - отметил он.

Дэвид Эйкер рассказал о видах черных дыр, истории их образования, коснувшись и изучения черных дыр. Он отметил, что в области исследования черных дыр активность проявляют различные страны, в частности Япония.

По просьбе воспитанников ТУМО он также рассказал о «темной материи», отметив, что наличие «темной материи» во Вселенной окончательно было подтверждено в 1970-х годах. Дэвид Эйкер отметил, что «темная материя» составляет 23 % массы энергии Вселенной, но до сих пор человечество не имеет четкого представления о том, что это такое. «Мы знаем или пытаемся знать лишь около 5 % того, что составляет Вселенную. Нам еще многое предстоит сделать», - сказал он.

Дэвид Джон Эйкер - редактор, писатель и популяризатор астрономии и космоса. Он - главный редактор журнала «Astronomy» с 2002 года. Он является автором, соавтором или редактором 21 книги по истории науки и американской истории, и известен тем, что основал журнал астрономических наблюдений «Deep Sky Monthly», когда был еще 15-летним учеником школы.

Эйкер - и историк, который много изучал и писал о Гражданской войне в США.

Дэвид Эйкер начал свою карьеру в сентябре 1982 года в AstroMedia Corp в качестве помощника редактора «Astronomy» и редактора «Deep Sky». В 1985 году AstroMedia Corp приобрел издатель Kalmbach Publishing Co., Milwaukee Model Railroader, Trains и других изданий. Роль Эйкера в журнале росла по мере того, как он работал над многими научными статьями, рецензировал статьи, и в конце десятилетия компания переехала в Ваукеша, штат Висконсин, в 16 милях к западу от Милуоки, и именно тогда Эйкера повысили до должности помощник редактора. Он опубликовал свои первые книги «Вселенная с твоего заднего двора», «Астрономия» и «Наблюдение за небом с помощью первых малых телескопов». В 1992 году компания решила прекратить издавать «Deep Sky». В 2002 году Эйкер стал шестым главным редактором журнала «Astronomy».

Фестиваль науки и искусства STARMUS VI в Армении пройдет под названием «STARMUS VI. 50 лет на Марсе» и будет посвящен 50-летию первой посадки на Марс космической станции «Марс-3». Примечательно, что «Марс-3» был доставлен на Красную планету роботом «Проп-М» (Prop-M), созданным известным армянским инженером Александром Кемурджяном.

Фестиваль STARMUS, связанный с именами Стивена Хокинга, Брайана Мэйя, Алексея Леонова и других знаменитостей, проводится с 2011 года, он объединяет науку, образование, искусство и технологии.

известных астронавтов: Чарльза Болдена, Криса Хэдфилда, Джима Багяна, Джорджа Нилда, Чарли Дьюка, нобелевского лауреата Эдварда Мозера, Кип Торна, Эммануэля Шарпантье, ученых Тони Фаделла, Брайана Грина, Донну Стрикленд, артистов америкаской группы Sons of Apollo, Рика Уэйкмана, Сержа Танкяна, Тиграна Амасяна, Андрея Макаревича, Дерека Шериняна и других всемирно известных артистов и ученых, которые посетят Армению специально для участия в фестивале.

В сентябре Армения примет