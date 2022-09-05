СМИ: на востоке Китая затонуло рыболовецкое судно

Два человека погибли, еще один считается пропавшим без вести после затопления рыболовецкого судна в акватории китайского города Вэйхай (восточная провинция Шаньдун). Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

По его данным, судно затонуло в воскресенье в 17 морских милях от берега. Прибывшим на место спасателям удалось спасти девять из 12 человек, находившихся на борту.

В поисково-спасательной операции был задействован вертолет. На размещенных ресурсом видеокадрах видно, как человека поднимают на тросе из воды на борт вертолета. Поиск пропавшего без вести продолжается.