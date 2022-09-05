Правительство Армении выделило средства на реализацию ряда программ в Гегаркуникской области

На средства, выделенные правительством Армении, в ряде общин Гегаркуникской области будут реализованы жизненно важные проекты.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и общественных связей администрации Гегаркуникской области, из суммы, выделенной Министерству ОНКС РА на заседании правительства РА 1 сентября 2022 года, 400 000 драмов направлено Областной библиотеке им. В. Петросяна на развитие материально-технической базы, 870 000 драмов - на улучшение имущественного инвентаря детско-юношеской спортивной школы водного спорта г. Севана, 40 млн 925 000 драмов - на улучшение условий в средней школе № 2 им. А. Варданяна села Золакар, 46 млн 982 000 драмов на приобретение имущества и техники для той же школы, 71 млн 16 000 драмов на капитальный ремонт спортзала средней школы № 2 им. Верин Геташена

На этом же заседании 1 млн 400 000 драмов из суммы, выделенной Министерству территориального управления и инфраструктур РА, было направлено на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту транспортного узла Севана.

Хосров Хлгатян