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Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, на станции остались двое специалистов, которые будут находиться там на постоянной основе. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил ТАСС российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа, сопровождавший членов делегации.

"Миссия уехала. <...> Двое человек остались", - сказал он, добавив, что эксперты будут находиться на станции на постоянной основе.

Эксперты МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС 1 сентября. Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, они смогли получить ключевые данные о ситуации на станции. Эксперты продолжат работу, так как многие вопросы требуют более детального обсуждения.

В ходе поездки Гросси пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция.


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