В Армении в течение прошедшей недели зарегистрировано 2 329 случаев заболевания Covid-19

В Армении с 29 августа по 4 сентября подтверждено 2 329 случаев случаев заболевания Covid-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, отметив, что общее число случаев достигло 436 727, из которых 423 329 - количество выздоровевших, 8 662 - летальные исходы.

За последнюю неделю выздоровели 243 заболевших, скончались 7 человек.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 3 016 пациентов.

За неделю проведено 6 736 тестов.

Общее количество тестирований достигло 3 миллионов 191 200.