В Армении в течение прошедшей недели зарегистрировано 2 329 случаев заболевания Covid-19
12:50, 5 Сентябрь 2022
В Армении с 29 августа по 4 сентября подтверждено 2 329 случаев случаев заболевания Covid-19.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, отметив, что общее число случаев достигло 436 727, из которых 423 329 - количество выздоровевших, 8 662 - летальные исходы.
За последнюю неделю выздоровели 243 заболевших, скончались 7 человек.
На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 3 016 пациентов.
За неделю проведено 6 736 тестов.Общее количество тестирований достигло 3 миллионов 191 200.
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