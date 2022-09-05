Внесено изменение в организацию движения на перекрестке улиц Мясникяна- Сараланджи-Гераци-Абовяна-Шариманяна
12:33, 5 Сентябрь 2022
Для повышения проходимости транспортных потоков в столице внесено изменение в организацию движения на перекрестке улиц Мясникяна - Сараланджи - Гераци - Абовяна - Шариманяна.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в мэрии Еревана, отметив, что въезд с проспекта Мясникяна на улицу Абовяна возможен только с улиц Гераци - Шариманяна, с улицы Сараланджи движение к улице Абовяна возможно, как и прежде, перестроившись к улице Гераци.На указанном участке дороги будут проведены соответствующие работы по разметке.
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