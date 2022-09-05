Заместитель министра ОНКС Армении принял посла Филиппин

Заместитель министра ОНКС Артур Мартиросян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Филиппины Игоря Г. Байлена. Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, на встрече присутствовал и почетный консул Филиппин Альберт Тароян.

Артур Мартиросян приветствовал посла и подчеркнул важность его дипломатической деятельности в интересах развития армяно-филиппинских связей. Он также выразил уверенность, что Игорь Байлен внесет свой вклад в укрепление и углубление отношений между Арменией и Филиппинами.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию возможных программ сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта и вопросов молодежи.

«Благодарим за визит. Я уверен, что мы сможем развивать эффективное сотрудничество в сферах образования, науки, культуры и спорта. У нас есть меморандумы о сотрудничестве со многими странами, и Вы также можете стать нашим партнером в вышеуказанных областях. Уникальность Армении в том, что наша страна расположена на стыке Азии и Европы, что дает нам возможность изучать и внедрять все эффективные модели», - сказал замминистра и подчеркнул, что каждый совместный проект может стать основой для эффективного сотрудничества в будущем.

Артур Мартиросян также представил программы, реализуемые в сферах, подведомственных Министерству ОНКС, подчеркнув, что радикальные реформы проводятся по всем направлениям.

«Я думаю, что в результате сотрудничества мы сможем применить лучший опыт Армении на Филиппинах. В частности, есть большая заинтересованность во внедрении шахмат в общеобразовательную школьную программу», - отметил посол и добавил, что в ближайшее время он планирует встретиться с филиппинской общиной в Армении, а также со студентами, которые тоже могут внести свой вклад в укрепление армяно-филиппинских отношений в плане передачи своих знаний и опыта

По итогам встречи стороны достигли предварительной договоренности развивать деловые отношения между дружественными странами небольшими, но уверенными шагами.