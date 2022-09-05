Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в августе увеличилось на 25 млн, что примерно на 5 млн меньше показателей июля. Заболеваемость ковидом снизилась впервые с мая, как передает Арменпресс, об этом следует из подсчетов ТАСС.

Больше всего новых случаев заражения пришлось на страны Азии, при этом в Европе темпы распространения инфекции резко снизились.

Смертность, несмотря на снижение заболеваемости, резко пошла вверх. За третий месяц лета умерли около 90 тыс. человек, что примерно на 40% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню марта.

Самые высокие темпы распространения инфекции фиксировались в Японии. За месяц там было выявлено более 6 млн новых случаев. Во второй половине августа в сутки регистрировали более 250 тыс. инфицированных, что в 2,5 раза выше максимумов предыдущей волны и является самым высоким показателем для страны за всю пандемию.

На втором месте по заболеваемости Южная Корея, где за август зафиксировали более 3,6 млн больных ковидом. В середине месяца показатели превышали 180 тыс. новых случаев, однако к концу лета они упали в два раза.

Кроме того, в августе серьезный рост отмечался в России. Заболеваемость в стране поднялась до уровня начала весны. А в последние дни августа в РФ стали выявлять около 50 тыс. заразившихся в день.

В большинстве европейских стран пик распространения ковида пришелся на июль, затем темпы распространения инфекции резко упали. Так, во Франции по сравнению с серединой лета заболеваемость снизилась в 10 раз (в конце августа там регистрировали около 18 тыс. новых заболевших), в Италии - в пять раз (до 20 тыс. инфицированных в сутки). В Германии, где все еще выявляют свыше 30 тыс. заразившихся, показатели опустились всего в четыре раза.

США все еще занимают первое место по смертности. За август там умерли около 15 тыс. человек, что почти на 2 тыс. больше, чем месяцем ранее.

На втором месте Япония, где было зарегистрировано около 7,5 тыс. летальных случаев - в пять раз больше, чем в июле.

На третьем - Бразилия, где умерли около 5 тыс. человек (снижение по сравнению с прошлым месяцем на 30%).