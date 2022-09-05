Армения получит приглашение принять участие в саммите ЕС

Армения получит приглашение для участия саммите Евросоюза. Саммит состоится 6 октября в Праге.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает периодическое издание «The Guardian».

К участию в саммите будут приглашены также Швейцария и Норвегия, которые не являются странами-членами ЕС, но интегрированы в единый рынок. Приглашены 9 стран, желающих вступить в ЕС, а именно Молдова, Украина, Грузия, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония и Сербия.

Азербайджан также получит приглашение для участия в саммите.

Как сообщает издание «The Guardian», президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что есть желание пригласить на саммит и Турцию, но для этого должно быть согласие всех партнеров. Отмечается, что Греция и Кипр выступают против участия Турции.