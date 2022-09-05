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Правительство Сербии предоставляет стипендии в рамках программы «Мир в Сербии»: могут обращаться и граждане РА

Правительство Сербии предоставляет стипендии в рамках программы «Мир в Сербии»: могут обращаться и граждане РА

Министерство образования и науки Республики Сербия объявила о запуске программы «Мир в Сербии» на  2022/2023 учебный год, в рамках которой правительство предоставляет стипендии.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, граждане Армении также могут подать заявку на участие в программе.

Документы принимаются до 24 октября 2022 года включительно: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Желающим принять участие в программе следует подать документы в отдел внешних связей Управления диаспоры Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.
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