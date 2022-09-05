Азербайджан продолжает распространять дезинформацию: Министерство обороны Армении

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что Министерство обороны Азербайджана распространило вторую в течение одного дня дезинформацию. Как передает «Арменпресс», в распространенном Министерством обороны РА сообщении говорится:

«Вечером 4 сентября во второй раз в течение одного дня Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию.

Вечером 4 сентября подразделения Вооруженных сил Республики Армения не открывали огня в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны.

Ситуация на границе относительно стабильная, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения».

Ранее Министерство обороны РА опровергло заявление Минобороны Азербайджана, что подразделения ВС РА 3 и 4 сентября вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении приграничной зоны между Арменией и Азербайджаном.