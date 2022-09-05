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Арарат Мирзоян встретится в Москве с Сергеем Лавровым

Арарат Мирзоян встретится в Москве с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 5 сентября с рабочим визитом выедет в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

На встрече должны обсуждаться вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, а также армяно-российских союзнических отношений.
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