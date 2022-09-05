Футбол: лидер неизменен

После 6-го тура чемпионата Армении по футболу лидер неизменен.

Как сообщает «Арменпресс», в 6-м туре чемпионата победы отпраздновали «Урарту», «Пюник», «Алашкерт» и «Арарат-Армения».

Лидером турнирной таблицы является «Алашкерт» с 16 очками. На втором месте «Урарту» с 12 очками, замыкает тройку лидеров «Арарат-Армения» с 10 очками. У «Вана» столько же очков, и команда Чаренцавана занимает 4-е место.

Матчи 7-го тура чемпионата Армении состоятся с 8 по 12 сентября.