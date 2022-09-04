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Один человек получил ожоги при пожаре на крыше одного из зданий Абовяна

Один человек получил ожоги при пожаре на крыше одного из зданий Абовяна

В Национальный центр кризисного управления 4 сентября в 12:52  часов поступил звонок о том, что на крыше одного из зданий на улице Россия города Абовян Котайкской области вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по вызову №2 на место выехали 5  боевых расчетов  пожарно-спасательного отряда, лестница и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар был локализован в 14:18 часов, потушен в14:51. Сгорело  120 квадратных метров изогамы, деревянных конструкций кровли и предметов быта. В результате пожара пострадал один гражданин (С.Ф., 1977 г.р.), который с ожогами был доставлен в Абовянский медицинский центр, а затем в Национальный ожоговый центр в Ереване.

 


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