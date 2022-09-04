Пашинян примет участие на пленарной сессии VII Восточного экономического форума во Владивостоке

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян примет участие на пленарной сессии VII Восточного экономического форума на тему «На пути к многополярному миру» во Владивостоке, которая состоится 7 сентября с участием Президента России Владимира Путина и руководителей других государств. В течение дня также запланированы двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на ВЭФ-2022. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«6–7 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (г. Владивосток), в ходе которой примет участие в VII Восточном экономическом форуме.

6 сентября глава государства ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», которые пройдут с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

В тот же день Владимир Путин проведет расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Затем на площадке ВЭФ главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференции резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в режиме ВКС состоится общение Президента с модераторами ключевых сессий Форума. Также Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

7 сентября глава государства выступит на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году – «На пути к многополярному миру». Вместе с Президентом России в ней примут участие Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Временного правительства, Главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, Премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и Председатель