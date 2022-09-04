МО Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. Граница — под полным контролем ВС РА

Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, добавив: 3 и 4 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Согласно источнику, ситуация на границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.