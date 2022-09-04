Президент Арутюнян проследил за процессом подачи питьевой воды из реки Патара в Степанакерт

4 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил очистительную станцию №2 системы столичного водоснабжения и на месте наблюдал за процессом подачи питьевой воды в Степанакерт из водоприемного узла Патаринского водохранилища, введенного в эксплуатацию несколько дней назад.

Как сообщили Арменпресс в Аппарате президента Республики Арцах, глава государства поинтересовался у ответственных лиц объемами забора и потребления питьевой воды, работами по контролю за качеством, и убедился, что количество питьевой воды, получаемой из реки Патара, полностью соответствует нужды потребления населения столицы.

Согласно источнику, президент высоко оценил стратегическую важность проекта строительства водопровода, отметив, что правительство будет последовательно продолжать работу по реализации проекта Патаринского водохранилища.

Отмечается, что в ходе визита президента республики сопровождали мэр Степанакерта Давид Саркисян, председатель водного комитета Георгий Айриян, другие должностные лица․