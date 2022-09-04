Посольство Нидерландов в Армении подвело итоги работы за 30 лет  дипломатических отношений

Посольство Нидерландов в Армении представило в видеоролике достижения, достигнутые за 30 лет установления дипломатических отношений между Арменией и Нидерландами, в том числе за 2 года существования посольства.

В видео также представлены предстоящие программы, а также отрывки из концерта известного пианиста Айка Меликяна 27 мая, что является особой оценкой достижений 30-летнего дипломатического сотрудничества со стороны Посольства Королевства Нидерландов в Армении.