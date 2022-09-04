Президент Арцаха провел служебное совещание с командным составом Армии обороны
15:18, 4 Сентябрь 2022
4 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Министерство обороны Республики Арцах и провел служебное заседание с высшим командным составом Армии обороны.
Как сообщили Арменпресс в Аппарате президента Республики Арцах, были обсуждены работы, проводимые в сфере обороны.
С докладом о оперативной обстановке на линии соприкосновения с докладом выступил министр обороны – командующий Армии обороны Камо Варданян.
Согласно источнику, глава государства коснулся предстоящих задач и планов и дал офицерскому составу армии ряд распоряжений и поручений.
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